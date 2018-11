Wer hätte gedacht, dass Prinz Harry (34) solche Fotografen-Qualitäten hat! Gerade beendeten der britische Thronfolger und seine Ehefrau Herzogin Meghan (37) ihre königliche Tour durch Australien, Ozeanien und Neuseeland. Ihr letzter Abstecher vor dem langen Heimflug nach London waren die bekannten neuseeländischen Redwoods, in denen sie einen herrlich unroyal gekleideten Spaziergang machten. Dabei entstand ein ganz besonders süßer Schnappschuss der schwangeren Herzogin – den Prinz Harry ganz einfach selber schoss!

Auf der Instagram-Seite des britischen Königshauses wurde diese von der Prinzenhand persönlich ausgelöste Aufnahme geteilt. Darauf zu sehen: Meghan, die neben einem der uralten Riesenbäume posiert, ihren Babybauch hält und verliebt in die Kamera lächelt – vermutlich, weil ausgerechnet ihr Göttergatte am Auslöser stand! Dazu ließen die beiden Royals verlauten: "Danke Neuseeland für die wundervolle letzte Woche unserer Reise. Es war uns eine Ehre, so viele freundliche Kiwis zu treffen!"

Ein besonders süßes Detail dürfte einigen Royal-Fans zusätzlich aufgefallen sein: Auf dem Foto trägt die werdende Mama die Daunenjacke ihres Liebsten. Offenbar hatte Harry seiner fröstelnden Ehefrau den Mantel für den Ausflug im schattigen Wald umgelegt. Die Follower waren auf jeden Fall von Harrys Paparazzi-Leistung mehr als überzeugt: "Das ist wirklich ein tolles Foto geworden", lobte eine Userin.

Instagram / kensingtonroyal Herzogin Meghan in den Redwoods in Neuseeland

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de