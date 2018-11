Bei dieser Tour gab es Royals zum Anfassen. Auf ihrer ersten offiziellen Reise als verheiratetes Paar begeisterten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihre Fans in Australien, Ozeanien und Neuseeland. Gleich mehrere Male ließen sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie zu einigen Protokoll-Brüchen hinreißen und herzten die Zuschauer. Für eine Liebhaberin der Krone ging der Wunsch nach einem Kuss von Harry aber nicht in Erfüllung.

Am letzten Tag des Trips besuchten die werdenden Eltern die neuseeländische Stadt Rotorua, wo eine Lehrerin eine scherzhafte Wette mit einem Kollegen ihres Ehemanns abgeschlossen hatte. Sie hatte vor, ein Küsschen von dem Rotschopf zu ergattern. Als der Prinz bei ihr vorbeikam, soll sie ihn um den Schmatzer gebeten haben und auch die umstehenden Zuschauer hätten den 34-Jährigen dazu ermutigt. "Oh nein, das kann ich nicht tun. Ich könnte Ärger bekommen", habe er der 62-jährigen Sue Cauldwell laut The Sun geantwortet. Wenige Meter weiter stand Meghan.

Tatsächlich küsste der Enkel von Queen Elizabeth II. (92) Anfang Oktober bereits einen Fan – allerdings nur auf die Hand. Damit hatte die Dame bei dem öffentlichen Auftritt in Brighton jedoch gar nicht gerechnet. In der Situation schien es dem Herzog von Sussex egal zu sein, dass seine Liebste an seiner Seite war.

Alan Gibson-Pool/Getty Images Prinz Harry in Rotorua

Anzeige

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Brighton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de