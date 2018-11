Dieser Traumkörper kommt nicht von ungefähr! In den vergangenen Monaten trainierte Kim Kardashian (38) hart, um ihre Kurven in Form zu bringen. Sie schwitzte im Gym, hielt eine strikte Diät, während der sie fast gänzlich auf Kohlenhydrate und Proteine verzichtete. Die eiserne Disziplin und das Durchhaltevermögen der Dreifach-Mama scheinen sich nun auszuzahlen: Bei einem Shooting zeigte sie sich nun heißer und selbstbewusster denn je!

Während des gemeinsamen Bali-Urlaubs mit ihrer Schwester Kourtney und den Kids nutzte das Reality-Sternchen die traumhafte Strandkulisse für eine Foto-Session. In einem knappen Bandeau-Binki rekelte sie sich am Strand und machte dabei eine verdammt gute Figur. Ein flacher Bauch, ein tolles Dekolleté und natürlich ihr praller Knackpo kamen in dem sexy Zweiteiler perfekt zur Geltung. Ihren verführerischen Posen nach zu urteilen, fühlt sich Kim mittlerweile wieder pudelwohl in ihrer Haut.



Doch während die 37-Jährige beim Blick in den Spiegel mächtig stolz und zufrieden ist, sind andere bei dem Anblick ihrer deutlich schlankeren Silhouette ziemlich besorgt. Seit sie das Workout-Fieber gepackt hat, bringt Kim nur noch 52 Kilo auf die Waage – zu wenig, finden TV-Stars wie Emmy Rossum (32) oder Stephanie Beatriz. Auch ihre jüngere Schwester Kendall Jenner (22) äußerte bereits Bedenken.

Getty Images Kim Kardashian bei der Beautycon 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian, Social-Media-Star

Anzeige

SplashNews.com Kendall Jenner in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de