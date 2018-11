Wieder scheinen bei Justin Bieber (24) alle Dämme zu brechen! In den vergangenen Monaten leider kein seltener Anblick: Der "What Do You Mean?"-Interpret sieht verzweifelt aus und muss von seiner Liebsten Hailey Baldwin (21) getröstet werden. Egal, ob bei einer Fahrradtour oder im Auto – seine Partnerin ist stets an seiner Seite, wenn die Emotionen mit ihm durchgehen. Jetzt wurde das Pärchen in einer Harry Potter-Bar in den Universal Studios erneut beim Weinen und Trösten erwischt.

Am vergangenen Sonntagabend hielten sich die zwei Turteltauben in der Film-Themen-Kneipe Leaky Cauldron in Orlando auf – aber bei dem Date machte der 24-Jährige wieder einen niedergeschlagenen Eindruck, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Darauf vergräbt er sein Gesicht in den Händen, während Hailey ihm gegenüber sitzt und ihm über die Wange streichelt. Daily Mail berichtete zusätzlich unter Berufung auf Insider, dass die Bar zuvor von Justins Security komplett geräumt wurde. Das Model und der Sänger bestellten anschließend gegen 23:15 Uhr ihre Getränke.

Der Augenzeuge beschrieb weiterhin, dass der Blondschopf zerzaust ausgesehen habe und verzweifelt wirkte – schließlich habe er versucht, Tränen unter seiner Kappe zu verbergen. Ungeklärt bleibt bis jetzt der Grund für die emotionalen Ausbrüche. Im Verdacht standen bereits eine Schwangerschaft der Laufsteg-Schönheit, sowie der gesundheitliche Zustand von Justins Ex Selena Gomez (26).

Snorlax / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Justin Bieber, Sänger

Splash News Justin Bieber im Oktober 2018

