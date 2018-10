Justin Bieber (24) wirkt unglücklich – und das in Gegenwart seiner Zukünftigen Hailey Baldwin (21). Könnte das an seiner Ex Selena Gomez (26) und ihrem Zustand liegen? Am Donnerstag wurde bekannt, dass die "Back To You"-Interpretin sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Sie habe eine Panikattacke erlitten, die zu einem Nervenzusammenbruch führte. Ihren ehemaligen Partner Justin scheint diese Nachricht stark mitzunehmen. Zunächst tauchten Fotos auf, auf denen er scheinbar völlig durch den Wind von Freunden umarmt wurde. Neueste Paparazzi-Pics zeigen Biebs nun sogar vermeintlich weinend im Auto neben seiner Liebsten!

Ob wirklich Tränen bei dem "Company"-Sänger geflossen sind, ist durch die Aufnahmen nicht eindeutig zu erkennen – er bedeckt jedoch beharrlich sein Gesicht mit den Händen und scheint sich die Augen zu reiben. Seine Begleiterin, die hinterm Steuer saß, schaut ihn auf den Bildern bedrückt an. Gemeinsam sollen die beiden auf dem Weg zu einem Gottesdienst gewesen sein. Selenas Fans sind bereits davon überzeugt, dass die neue Frau an der Seite des 24-Jährigen der Grund für ihren Zusammenbruch war. Mittlerweile entbrannte auf ihren Social-Media-Kanal ein wahrer Shitstorm.

Dabei schien besonders das Model Justin in der Vergangenheit so richtig glücklich zu machen. Immerhin verbrachte das Duo romantische Tage in London und hatte sich nach wenigen Monaten Beziehung verlobt. Darüber, ob sie schon verheiratet sind, herrscht nach wie vor Uneinigkeit – eine eventuell geplante Hochzeitsfeier scheint den aktuellen Fotos des Bräutigams nach zu urteilen, derzeit aber wohl sehr unwahrscheinlich.

Snorlax / MEGA Justin Bieber im Oktober 2018

Action Press / SIPA PRESS Selena Gomez bei der Premiere von "13 Reasons Why"

Splash News Justin Bieber in Los Angeles 2018

