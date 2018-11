Was für eine süße Geste! Am Tag ihrer Hochzeit pflückte Prinz Harry (34) höchstpersönlich einige Blumen für den Brautstrauß seiner zukünftigen Ehefrau Meghan (37). Wenige Stunden später schritt die gebürtige US-Amerikanerin damit in der St Georges Chapel vor den Traualtar. Doch der wundervolle Auftritt samt floraler Pracht in ihren Händen wäre fast ausgefallen: Die Blumen überstanden den Winter gerade so.

In einer Ausstellung auf Schloss Windsor über ihre Hochzeit sprechen der Herzog und die Herzogin von Sussex nun über die Ereignisse rund um ihren großen Tag. Dabei verrät Meghan laut Vanity Fair auch, dass ihr Brautstrauß zu Teilen aus dem kleinen Garten am Kensington Palace stammt. Dabei hätten die dort im vergangenen Herbst eingesetzten Pflanzen beinahe nicht überlebt. "Wir hatten nicht so viele Blumen in unserem kleinen Garten, wie wir gehofft hatten, weil es wohl an Ostern schneite. Das hat es ein wenig ruiniert", erklärt Harry. Als Ergänzung für das blumige Accessoire reichte es jedoch.

Aber was passierte mit dem prachtvollen Blumenstrauß eigentlich nach der Trauung? Ganz entgegen der Tradition warf die damals 36-Jährige den Strauß nicht den unverheirateten Damen der Hochzeitsgesellschaft zu. Stattdessen wurde das Bouquet als Ehrung der im Zweiten Weltkrieg verstorbenen britischen Soldaten auf einer Gedenktafel in der Westminster Abbey abgelegt.

