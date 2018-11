Startet der Staffelauftakt von Adam sucht Eva direkt mit fiesem Zoff? Ab Samstag gehen insgesamt 13 nackte Singles auf Partnersuche. Unter ihnen auch Gina-Lisa Lohfink (32), die seit etwa einem Jahr wieder solo ist. In der Kuppelshow bekommt sie bei einem Strand-Date direkt ihre erste Flirt-Chance, doch die Zweisamkeit währt nicht lange: Ihre Konkurrentin Marina bereitet der knisternden Stimmung abrupt ein Ende!

Während sich Student Martin und die Reality-Darstellerin auf ihrem Rendezvous angeregt über Beziehungen und Eifersucht unterhalten, pirscht sich die hüllenlose Marina heran. Die drei Show-Teilnehmer stellen sich höflich einander vor und die blonde Augsburgerin setzt sich zu dem Duo an den Tisch. "Na gut, das Date ist direkt gecrashed. Aber ist kein Problem, denn selbst die beste Kopie bleibt eine Kopie!", nimmt Gina-Lisa die Situation in einem Preview-Trailer von RTL mit Humor. Ihrem Date ist die gute Laune dagegen gehörig vergangen!

Martin bleibt gegenüber dem nackten Neuankömmling zwar höflich, doch in ihm rumort es. "Das fand ich schon ziemlich komisch, weil ich mich wirklich sehr auf ein Candle-Light-Dinner gefreut habe. Nur wir beide. Ich war die ganze Zeit nicht so begeistert darüber. Eher ein bisschen verärgert, wenn man das so sagen darf", gibt der Chemnitzer zu. Hat sich Marina ihre Chancen mit der Aktion verspielt, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Normalo Martin und Gina-Lisa Lohfink

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und Martin

