In ihrer Kindheit erlebte sie etwas Traumatisches! Mit 13 Jahren stand Hollywoodstar Jessica Alba (37) das erste Mal vor der Kamera. Bevor sie Hauptrollen in Filmen wie "Into the Blue" oder "The Mechanic" ergatterte, spielte sie als Teenager unter anderem in der US-amerikanischen Fernsehserie "Flipper" eine Nebenrolle. Dort passierte der Schauspielerin etwas, das so klingt, als sei es einem Actionthriller entsprungen – doch für Jessica war dies bittere Realität. Sie wurde während der Dreharbeiten gekidnappt!

Wie das Magazin Mirror berichtet, soll Jessica damals am Set der Serie zunächst merkwürdige Anrufe bekommen haben. Anfangs hielt sie dies offenbar für einen blöden Streich und ignorierte ihr ständig klingelndes Handy. Doch schließlich spitzte sich die Situation drastisch zu: Die damals 15-Jährige soll plötzlich vom Drehort verschwunden und wie vom Erdboden verschluckt gewesen sein. Nach 14 Stunden wurde die Schauspielerin gefesselt und geknebelt in einem Kofferraum gefunden. Als sie daraufhin gefragt wurde, wie das passiert sei, habe sie sich an nichts mehr erinnern können.

Da Jessica damals offenbar die Augen verbunden wurden, konnte sie nicht sehen, wohin sie gebracht wurde. Bis heute ist unklar, wer die Täter waren. Angeblich lehne der Hollywood-Star Interviews zu diesem Thema ab.

Frazer Harrison / Getty Images Jessica Alba, Marie Claire's Image Maker Awards

Felipe Ramales / Splash News Jessica Alba mit ihren beiden Töchtern Honor (l.) und Haven (r.)

Dimitrios Kambouris/GettyImages Jessica Alba mit ihren Töchtern Haven und Honor

