Elegant im Nadelstreifenanzug! Rita Ora (27) stattete am vergangenen Freitag Berlin einen Besuch ab. Gerade erst hatte die "Let You Love Me"-Interpretin auf einer Halloween-Party mit ihrem perfekten Style als Rapper Post Malone (23) ganz Los Angeles entzückt – nun kamen auch deutsche Promis in den Genuss der Fashion-Queen. Zu Besuch war die Sängerin wegen einer Kooperation mit dem Onygo-Store: Bei ihrem bloßen Anblick konnten sich besonders zwei VIP-Damen kaum zusammenreißen!

Kein Wunder – bei diesem Look: Rita trug einen Nadelstreifenanzug und kombinierte das schicke Teil mit legeren Plateau-Schuhen samt Herz-Aufdruck. Als die 27-Jährige den Berliner Schuh-Store betrat, freute sich schon die Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (26) auf sie und kreischte vor Begeisterung. Auch die ehemalige GNTM-Kandidatin Fata Hasanović (23) war hin und weg von der Chartstürmerin und ergatterte sogar ein Selfie mit ihr. Stolz teilte sie das Pic daraufhin in ihrer Instagram-Story.

Der Star des Abends hingegen präsentierte sich vor seinem Auftritt ein wenig erschöpft. So postete Rita ein Foto von sich, das sie schläfrig auf einem Sofa sitzend zeigt und kommentierte dies mit den Zeilen: "Nach zwei Konzerten an einem Tag und einem Fotoshooting realisiere ich gerade, dass ich in Berlin angekommen bin. Ich glaube, ich mache jetzt ein 20-Minuten-Nickerchen!" Doch schon wenige Stunden später waren der Britin die Strapazen nicht mehr anzumerken – sie ist und bleibt eben ein Rampenlicht-Vollprofi!

P.Hoffmann / WENN.com Rita Ora im Onygo Store in Berlin

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Rita Ora im Onygo Store in Berlin

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den VMAs 2018 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de