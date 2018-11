Haben Sarah Jessica Parker (53) und Kim Cattrall (62) etwa gar keinen Beef miteinander? Seit Jahren beherrscht der Streit der Sex and the City-Ikonen die Schlagzeilen. Schon kurz nach Ende der Dreharbeiten hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass es zwischen den Schauspielerinnen hinter den Kulissen immer wieder heftig gekracht hatte. Dieses Gerücht bestärkte Kim vor einigen Wochen nun auch noch mit der Aussage, sie und Sarah seien stets nur Kolleginnen, nie Freundinnen gewesen. Die 53-Jährige behauptet jetzt aber, es hätte niemals einen Clinch gegeben!

Sarah kann es nicht mehr ertragen, dass sie in Interviews ständig auf dieses Thema angesprochen wird. Mit einem deutlichen Statement will sie die Diskussion ein für alle Mal beenden. "Es gibt keinen Zoff! Ich habe mich nie mit Kim gestritten, deshalb muss ich mich auch nicht entschuldigen. Schließlich habe ich niemals etwas getan", macht sie sich in einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Portal Extra Luft. Ihrer Meinung nach würde ihre Serienkollegin die Situation schlichtweg dramatisieren: "Sie hingegen hat sich immer sehr wohl damit gefühlt, gegen mich auszuteilen. Aber so ist es nun einmal in einer Demokratie", stellt sie frustriert fest.

Die Schlagzeilen um Sarah und Kim scheinen nun auch Folgen für die "Sex and the City"-Fans zu haben. Obwohl sich die Macher des Erfolgsformats durchaus einen dritten Kinofilm rund um Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda vorstellen können, hat Kim überhaupt keinen Bock mehr in ihre Paraderolle der weiblichen Verführerin zu schlüpfen. Daraus zog auch Sarah ihre Konsequenzen: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir vorstellen kann, einen Film ohne sie zu machen", erklärte sie kürzlich auf Instagram.

United Archives GmbH Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"

Splash News Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis in New York

Bryan Bedder/Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker bei der "Haben Sie das von den Morgans gehört?"-Premiere

