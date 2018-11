Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) gönnen sich nur eine kurze Verschnaufpause. Bis vor wenigen Tagen war das Paar im Auftrag des britischen Königshauses auf einer 16-tägigen Tour durch Australien, Neuseeland und Ozeanien, um verschiedene Staatsoberhäupter und Einrichtungen zu besuchen. Besonders für die werdende Mama wurde die Reise manchmal zur Belastungsprobe. Trotzdem stehen schon demnächst weitere Termine für die frisch Vermählten an.

Schon bald ruft wieder die royale Pflicht. Wie People berichtet, werden Harry und Meghan am 10. November als Gäste beim Festival of Remembrance in London erwartet. Dort wird im Namen der Kriegsveteranen-Organisation Royal British Legion der im Krieg gefallenen Soldaten gedacht. Da es das 100-jährige Jubiläum ist, sollen angeblich auch Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (36) zugegen sein. Vier Tage später steht dann der 70. Geburtstag von Prinz Charles (69)an, der mit der ganzen Familie im Buckingham Palace gefeiert werden soll. Und am 19. November sollen Harry und Meghan laut dem britischen Magazin Hello! dann noch beim Charity Event Royal Variety Performance im Palladium Theater erscheinen, bei dem der Comedian Rob Woodward für die einstige Suits-Darstellerin und ihren Gatten performen soll.

Erst kürzlich kursierte allerdings das irre Gerücht, dass der 34-Jährige zum Wohle seiner Frau und ihres gemeinsamen Babys, das im kommenden Frühjahr das Licht der Welt erblicken soll, als Thronfolger zurücktreten wolle. Angeblich wolle er sein königliches Leben hinter sich lassen und mit seiner kleinen Familie nach Kalifornien ziehen.

Phil Noble - Pool/Getty Images) Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rotorua, Neuseeland

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

