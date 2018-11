Zoe Kravitz (29) lässt alle Hüllen fallen! Die schöne Tochter von Lenny Kravitz (54) geizte in letzter Zeit nicht gerade mit ihren Reizen – doch SO hat man die schöne Schauspielerin noch nie gesehen: Ein renommiertes Musikmagazin wählte die attraktive 29-Jährige als ihr aktuelles Covergirl. Doch die Aufnahme von Zoe hätte auch glatt als Playboy-Titelblatt durchgehen können – denn darauf ist sie nämlich vollkommen nackt!

Für die aktuelle Ausgabe des Rolling Stone hatte Zoe die Ehre, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Lisa Bonet (50) zierte nämlich bereits vor genau 30 Jahren das Cover in einer ganz ähnlichen Pose, allerdings mit etwas mehr Stoff. Die "Big Little Lies"-Darstellerin entschied sich, ganz ohne Textilien und vollkommen natürlich für das Branchenblatt zu posieren: Nur mit den Händen und ihren langen schwarzen Haaren bedeckt Zoe ihre Brust! "Ich habe das Cover meiner Mutter so sehr geliebt. Wenn ich an den Rolling Stone denke, ploppt immer dieses Bild in meinem Kopf auf", erklärte sie ihre Entscheidung im Interview.

Das Titelblatt schlug nicht nur bei den Fans wie eine Bombe ein – auch ihre berühmten Freunde rasteten auf ihrem Instagram-Account vollkommen aus! Modelfreundin Bella Hadid (22) kommentierte begeistert: "Oh mein Gott! Ich muss mir das rahmen lassen!" Zu den zahlreichen Celebrity-Gratulanten gehörten aber auch Hollywood-Beauty Reese Witherspoon (42), "Guardians of the Galaxy"-Star Zoe Saldana (40) oder Schauspielerin Rumer Willis (30). Wie gefällt euch das Cover? Stimmt ab!

MEGA Lisa Bonet mit ihrer Tochter Zoe Kravitz auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Frazer Harrison / Getty Images Zoe Kravitz bei den Emmy Awards 2017

