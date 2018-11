Sylvie Meis (40) ist ein absoluter Medienprofi! Egal, ob als Jurorin bei Das Supertalent oder als ehemalige Moderatorin bei Let's Dance: Die schöne Niederländerin steht seit Jahren vor den TV-Kameras Deutschlands und ist bald sogar in ihrer eigenen Fernsehshow zu sehen. Jetzt verriet die 40-Jährige aber ein wohl gehütetes Geheimnis: Früher sei sie in blanke Panik verfallen, wann immer sie im Mittelpunkt stand.

In der Castingshow "Sylvies Dessous Models" geht sie ab dem 21. November auf die Suche nach einem Gesicht für ihre eigene Unterwäschekollektion. Als Vorbild für die Kandidatinnen gibt Sylvie den Nachwuchsmodels bereits vor Beginn der Sendung Ratschläge, wie man selbstsicher vor der Kamera agiert. Doch auch Medienprofi Sylvie strotzte nicht immer vor Selbstbewusstsein. "Mein Albtraum damals war, im Sommer auf einem großen Platz zu sein, wo viele sitzen und dann dort vorbeizulaufen. Da hatte ich wirklich Angst vor", sagte sie gegenüber RTL. Grund für ihre Unsicherheit war ihr Körper, da sie sich selbst ganz und gar nicht akzeptieren konnte.

Dass Sylvie unzufrieden mit ihrem Traumbody war, ist heute nicht mehr zu sehen. Regelmäßig präsentiert sie ihre Traummaße in knappen Outfits. Egal, ob im Bikini am Strand von Miami oder als Jurorin bei "Das Supertalent": Die Mutter eines Sohnes genießt ihre Weiblichkeit mittlerweile in vollen Zügen.

MG RTL D / Stephan Pick Sylvie Meis mit ihrer Wäschekollektion Flirty Lingerie

Dutch Press Photo/WENN.com Sylvie Meis auf dem roten Teppich in Amsterdam

MEGA TheMegaAgency.com Sylvie Meis in Florida

