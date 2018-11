Langweilig wird es mit den Kardashians einfach nie! Vor einigen Wochen sah es so aus, als wäre das Verhältnis von Kim (38) und Kourtney (39) endgültig zerrüttet: Die Geschwister beschimpften sich vor laufenden Kameras und warfen sich immer neue Vorwürfe an den Kopf. Zumindest eine ihrer fiesen Lästerattacken nahm Kim nun zurück: Auf ihrem Insta-Profil widmete sie ihrer ältesten Schwester eine aufreizende Entschuldigung.

Die 38-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit ihrer Sis posiert. "Ich habe gelogen. Sie ist wirklich am interessantesten anzusehen", schrieb Kim zu dem Bild und spielte damit auf ihren Diss gegen Kourtney an, diese sei das uninteressanteste aller Familienmitglieder. Allerdings dürfte die Botschaft sich auch ein wenig am Outfit der Dreifach-Mom orientieren: Kourts eng anliegendes Top zieht mit leicht durchscheinenden Brustwarzen den Blick auf sich.

Inzwischen hat sich die Situation zwischen den Ladys schon wieder entspannt. Das zeigte nicht zuletzt das Gruppen-Kostüm, das Kim und Kourtney mit ihren jüngeren Schwestern Khloe (34), Kendall (23) und Kylie (21) an Halloween ausführten: Das Quintett schnallte sich waschechte Victoria's Secret-Flügel um und bezirzte die Follower der Girls als halb nackte Engel-Gang.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

Getty Images Kourtney Kardashian in Los Angeles

Instagram/kimkardashian Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

