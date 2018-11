Sie greift wohl auch gern mal in den Kleiderschrank ihres Schatzes! Die anstrengende Reise durch Australien, Ozeanien und Neuseeland ist für Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun vorbei, sie befinden sich schon auf dem Rückweg in den heimischen Kensington Palace. Bei einem ihrer letzten offiziellen Termine in Neuseeland wanderten Harry und Meghan durch den Redwoods Wald in Rotorua – und dabei trug die werdende Mutter ein ganz besonders süßes Kleidungsstück.

Diese Jacke hat man doch schon einmal gesehen! Royal-Fans und Fashion-Begeisterte werden Meghans Anorak-Wahl für den Waldspaziergang sicher bemerkt haben. Und tatsächlich: Nur zwei Tage zuvor hatte Harry die schwarze Steppjacke im Abel Tasman National Park auf der Südinsel des Commonwealth-Landes an. Die 37-Jährige hat sich das rund 440 Euro teure Teil also von ihrem Liebsten geborgt. Die Sexologin Dr. Yvonne Fulbright erklärte gegenüber Daily Mail, dass solch ein Klamottenklau in einer Beziehung eine Form von Zuneigung sei.

Ob Meghan wohl auch eine der Frauen ist, die gern im zu großen T-Shirt ihres Partners schlafen? Oder sich bei einem gemütlichen Sonntag auf der Couch in seinen Kapuzenpullover hüllen? So ein Jacken-Diebstahl kann laut der Expertin übrigens auch als Aphrodisiakum wirken – weil der Anorak nach dem Liebsten riecht.

Action Press / Royalfoto/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im Abel Tasman National Park, Neuseeland

SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rotorua, Neuseeland

SplashNews.com Herzogin Meghan in Wellington, Neuseeland

