Sie wird von allen Seiten bewundert, gehörte früher aber tatsächlich zu den Außenseitern – auch wenn man es nicht glauben mag, ist die Rede von Herzogin Meghan (37). Die US-Amerikanerin kann auf eine stolze Karriere als Schauspielerin zurückblicken. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) sehen viele das Leben der Neu-Royal sogar als waschechtes Märchen an. Kaum zu fassen, dass genau diese Frau in der Vergangenheit mit sich haderte!

In einem Blogeintrag von 2014 auf ihrer nun geschlossenen Website The Tig reflektierte die damalige Suits-Darstellerin ihr Leben. "Meine Zwanziger waren brutal – ein nie endender Kampf mit mir selbst, in dem ich mein Gewicht und meinen Style kritisierte und nur davon träumte, so cool, hip und schlau wie andere zu sein", offenbarte Meghan an ihrem 33. Geburtstag. Selbst zu Schulzeiten habe sie sich immer unwohl in ihrer Haut gefühlt – unter anderem aufgrund ihrer Herkunft.

Die Herzogin von Sussex gesteht, 33 Lebensjahre gebraucht zu haben, um zu sich selbst zu finden: "Ich erzähle das, weil es Zeit braucht, um glücklich zu werden. [...] Ich möchte, dass ihr eure Freude findet. Ich habe es geschafft und es hat sich noch nie so gut angefühlt. Ich bin genug", lautete Meghans emotionale Aussage.

Action Press / Royalfoto/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im Abel Tasman National Park, Neuseeland

Visual/WENN.com Meghan Markle als Elfjährige in der US-Sendung "Inside Edition" auf Nick News

SplashNews.com Herzogin Meghan in Wellington, Neuseeland

