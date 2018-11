Amors Pfeil will bei ihm einfach nicht treffen! Olly Murs (34) hat so gar kein Glück in Sachen Liebe: Drei Jahre ist der britische Pop-Sänger nun schon Single. Nach der Trennung von seiner Langzeitfreundin Francesca Thomas liefen alle Dates ins Leere. Jetzt will er aber einen neuen Versuch wagen, doch das könnte ihn vielleicht seinen Job als "The Voice"-Juror kosten!

Denn wie der britische Mirror berichtet, hofft Olly, unter den Teilnehmerinnen der Castingshow seine neue Liebe zu finden. "Diesen Stuhl zu drehen könnte für mich die einzige Möglichkeit sein, mich zu verlieben", zitiert ihn die Online-Boulevardzeitung. Für den 34-jährigen sei die Show wie Speed-Dating: "Ich kann nur ihre Stimme hören, also wäre es wie Liebe auf den ersten Blick." Dabei würde der Sänger, der mit "Heart Skips a Beat" in Deutschland seinen ersten Nummer-1-Hit landete, sogar in Kauf nehmen, seinen Platz auf dem "The Voice"-Sessel zu verlieren. "Ich glaube nicht, dass ich die Kandidatinnen daten darf. Ich denke, ich würde entlassen werden. Doch Murs gibt sich optimistisch: "Es sind schon verrücktere Dinge passiert".

Sein Liebesleben sei unter den Juroren bereits zum Running Gag geworden. Nach seiner Trennung vor drei Jahren datete Olly unter anderem Moderatorin Mel Sykes (48), zuletzt traf er sich ein paar Mal mit dem Model Jessica Wright (33). Doch alle Versuche blieben bisher erfolglos.

Getty Images Will.i.am, Jennifer Hudson, Tom Jones und Olly Murs bei einem "The Voice"-Fototermin in London

Shirlaine Forrest/Getty Image; Joe Maher/Getty Images Olly Murs und Jessica Wright

Duncan McGlynn / Splash News Olly Murs bei einem Konzert in Glasgow, März 2017

