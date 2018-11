Mit diesem besonderen Schnappschuss gratulierte Bastian Schweinsteiger (34) seiner Frau Ana Ivanovic (31) nun zum Geburtstag! Nachdem der Fußballer 17 Jahre lang für den FC Bayern München auf dem Platz gestanden hatte, ist er seit März 2017 inzwischen bei dem US-amerikanischen Verein Chicago Fire unter Vertrag. Seine frühere Trikotnummer sieben musste der ehemalige deutsche Nationalspieler seither gegen eine 31 eintauschen – eine Zahl, die nun in doppelter Hinsicht eine ganz besondere Bedeutung für den Weltmeister von 2014 hat: Zum 31. Geburtstag seiner Ana postete Bastian jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie beide ein 31er-Trikot tragen!

"Herzlichen Glückwunsch an meine unglaubliche Frau und Mutter meines Kindes", begann der 34-Jährige seinen Post auf Instagram und meinte weiter: "Jedes Lebensjahr hat etwas besonders, aber diese Zahl ist vermutlich die beste von allen." Auf der niedlichen Aufnahme sieht man die Eltern eines kleinen Sohnes jedoch nicht bei einem Fußballspiel, sondern am Rande eines Baseball-Stadions. Passend dazu tragen beide ein Trikot des amerikanischen Nationalsports. Den Rücken ihrer T-Shirts zieren dabei ihre Namen sowie eine große blaue 31!

Mittlerweile scheinen sich Bastian und seine Frau auch in ihrer neuen Heimat pudelwohl zu fühlen. Erst kürzlich wurden die ehemalige Tennisspielerin und der Kicker verliebt turtelnd am Rande eines Spiels der National Hockey League in Chicago gesichtet. Allerdings hatten sie kaum Augen für das Match!

Matthew Stockman/Getty Images for The Laver Cup Fußballstar Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic

Anzeige

Instagram / anaivanovic Fußballprofi Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for MADELEINE Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de