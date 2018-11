Jetzt müssen andere ran! In der Actionshow "Das Duell um die Welt" setzen Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (35) seit 2012 nicht nur die verrücktesten Ideen um, sondern leisten auch krasse Stunts und gehen über ihre Grenzen hinaus. Nach einer längeren Pause kehrt das Format Ende des Monats zurück – mit einem neu überarbeiteten Konzept. Statt Joko und Klaas müssen sich prominente Teams den Aufgaben stellen.

"Joko und ich sind mittlerweile überall runtergesprungen, überall reingetaucht und deshalb haben wir uns überlegt: Wir machen eine Team-Edition", erklärte Klaas in der offiziellen Ankündigung von ProSieben. Auch die teilnehmenden Stars wurden bereits bekannt gegeben. In der Ausgabe vom 24.11. werden Profi-Koch Tim Mälzer (47) und Oscar-Reporter Steven Gätjen (46) für Joko gegen Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo und TV-Star Palina Rojinski (33) für Team Klaas antreten. Eine Woche später wagen sich dann Sportskanone Thorsten Legat (49) und Moderatorin Jeannine Michaelsen (36) im Kampf gegen Rapper Sido (37) und Talkmaster Johannes B. Kerner (53) an die kniffligen Aufgaben.

Langeweile dürfte bei der bunten Mischung wohl nicht aufkommen. Auch an Thrill-Faktor will das TV-Gespann nicht sparen. "Es wird eine Show, die kein bisschen weniger gefährlich ist, als in den vergangenen Jahren. Nur die Lebensgefahr wird jetzt auf viele verschiedene Rücken verteilt", sagte Klaas. Der Promi-Bonus wird demnach also nicht ausgespielt.

WENN.com Palina Rojinski beim ECHO 2018

Andreas Rentz/Getty Images Sido bei einer Pressekonferenz

Getty Images Johannes B. Kerner beim Ball des Sports in Wiesbaden 2016

WENN.com Thorsten Legat, TV-Star

Becher/WENN.com Tim Mälzer beim einjährigen Jubiläum seines Restaurants in Hamburg

Andreas Rentz/Getty Images for Der Berliner Salon Thomas Hayo auf der Berlin Fashion Week 2018

Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK Steven Gätjen, "Mit 80 Jahren um die Welt"

Getty Images Jeaninne Michaelsen bei der 1Live Krone 2017



