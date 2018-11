Dieser Film wird Paul Walkers (✝40) Fans zutiefst berühren! Ende November jährt sich der Todestag des beliebten Schauspielers bereits zum fünften Mal. Am 30. November 2013 verunglückte der Hollywood-Star bei einem verheerenden Autocrash. Mit 160 Kilometern pro Stunde raste der Porsche des Fast & Furious-Darstellers gegen eine Straßenlaterne und ging sofort in Flammen auf. Die Doku "Ich war Paul Walker" soll den US-Amerikaner nun noch einmal ehren – und erlaubt dem Zuschauer dabei einen intimen Blick in sein Leben!

Die Dokumentation beleuchtet nämlich nicht nur Pauls Karriere: Vielmehr soll es in dem 90-minütigen Film darum gehen, den Kinostar als Privatperson vorzustellen. Seine Freunde und Familie erinnern sich in Interviews daher an gemeinsame Momente mit dem Blondschopf. Ob als quietschfideles Baby, abenteuerlustiger Bogenschütze oder smarter Surferboy: Der Zuschauer kann zahlreiche, bisher unveröffentlichte Bilder aus Pauls Kindheit bestaunen.

Die Materialsammlung versetzte sogar die engsten Vertrauten des Leinwand-Hotties in Staunen. Sein Bruder Caleb (41) hatte einige Aufnahmen, wie Szenen bei der Rettung von Weißen Haien, zum Beispiel selbst noch nie gesehen. "Es war schön, diese Seite von ihm zu erleben", zeigte sich der 41-Jährige daher zutiefst gerührt. Auch das deutsche Publikum bekommt nun die Gelegenheit, die exklusiven Bilder zu sehen: "Ich war Paul Walker" läuft am 6. November um 22:10 auf RTL Nitro.

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker als Baby

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker als Kind

MG RTL D / Rhett Walker Paul Walker, Schauspieler

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker als Kind

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker mit seinem Jugendfreund Andy Muxlow

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker (links) mit seinen Geschwistern Caleb und Ashlie

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker mit seinem Vater

MG RTL D / Paul Walker Family Paul Walker



