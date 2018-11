Hat sich Mohamed Hadid (70) wirklich jahrelang mit einem Model vergnügt, das nur wenig älter als seine Töchter ist? Als Vater der Topmodels Bella (22) und Gigi Hadid (23) steht der Bauunternehmer meist eher im Hintergrund. Der Millionär ist seit 2013 mit Reality-Sternchen Shiva Safai (36) verlobt, soll in dieser Zeit aber mit einer wesentlich jüngeren Frau fremdgegangen sein. Das behauptet zumindest sein Seitensprung: Sein Ex-Flirt packt pünktlich zu seinem 70. Geburtstag nun schmutzige Details ihrer dreijährigen Affäre aus.

Die 25-jährige Justyna Monde plauderte im DailyMailTV-Interview offen über ihre Beziehung zu dem Model-Papa und brachte einige Chat-Verläufe und Fotos als Beweismittel an. Im September 2014 schrieb sie ihm eine simple Gruß-Nachricht auf Instagram, aus der sich langsam ein sexuelles Verhältnis entwickelte. "Ich wollte mal etwas mit einem älteren Mann erleben, und natürlich war er attraktiv. Er hat mir Textnachrichten geschrieben und in einer von ihnen gesagt, er würde gerne Piroggen von meinem Körper essen", erzählte die gebürtige Polin, die zu dem Zeitpunkt in Frankfurt studierte. Dass Mohamed damals bereits mit Schauspielerin Shiva verlobt war, habe Justyna nicht gewusst.

Sie selbst sei auch in einer Beziehung gewesen, als sie den Unternehmer erstmals in Breslau traf und mit ihm schlief. Später habe er sie sogar gebeten, seine Partnerin zu werden, was Justyna aber abgelehnt habe. "Ich denke, Mohamed respektiert seine Verlobte, aber ich denke nicht, dass eine Beziehung beruhend auf Fremdgehen mit einer Hochzeit endet", schätzte sie die Beziehung ihrer Ex-Affäre ein. Heute gehe zwischen ihr und dem Geschäftsmann nicht mehr als Freundschaft, erklärte das Nachwuchs-Model.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Bella, Yolanda, Gigi und Mohamed Hadid bei einer "Victoria's Secret"-Aftershowparty

Instagram / justynamonde Justyna Monde, Model

Tommaso Boddi/Getty Images for Maddox Gallery Mohamed Hadid und Shiva Safai im Oktober 2018 in Los Angeles

