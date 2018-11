Seinen Segen hat sie nicht! Nach einer beinahe tödlichen Überdosis im Juli ist Demi Lovato (26) langsam aber sicher auf dem Weg der Besserung. Nach der 90-tägigen Therapiephase wurde die Sängerin außerhalb der Klinik händchenhaltend mit Designer Henry Levy erwischt. Ob der 27-Jährige wirklich ihr neuer Freund ist? Ihr Ex Wilmer Valderrama (38), der in dieser Krise immer an ihrer Seite war, hätte eindeutig etwas gegen diese Beziehung! Aber nicht wegen verletzter Gefühle, sondern aus Sorge.

Laut Angaben eines Hollywood Life-Insiders sei der 38-Jährige fuchsteufelswild: "Er wünschte, dass Demi die Abstinenz nach dem beinahe tödlichen Vorfall ernster nehmen und ihrer Gesundheit höchste Priorität beimessen würde." Der Schauspieler fürchte, dass Henry keinen guten Einfluss auf die 26-Jährige habe – der Creative Director soll seit seiner Teenager-Zeit immer wieder auf Entzug sein. In diesem Kontext sollen er und Demi sich vor einigen Jahren auch kennengelernt haben, was Wilmer äußerst bedenklich finde: "Seine Alarmglocken schrillten sofort."

"Er macht sich Sorgen und fürchtet, dass sie wieder verletzt, wieder im Krankenhaus landen oder noch Schlimmeres passieren wird", erklärte die Quelle weiter. Wilmer werde trotzdem nichts unternehmen, denn er sei einfach nicht mehr in dieser Position, sich derart in Demis Leben einzumischen. Der "Die wilden Siebziger"-Star bete und hoffe einfach, dass sie stark genug für eine neue Beziehung ist.

TMZ/MEGA Henry Levy und Demi Lovato in Los Angeles

Anzeige

IPA/MEGA Demi Lovato bei einem Event in Los Angeles

Anzeige

Leon Bennett/Getty Images Wilmer Valderrama bei den ALMA Awards in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de