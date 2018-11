Demi Lovato (26) hat einen neuen Sinn in ihrem Leben! Die Sängerin schockte ihre Fans erst im Juli dieses Jahres mit einer Überdosis, die sie fast nicht überlebt hätte. Seither ist sie in Therapie und scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Diese Nahtoderfahrung hat den ehemaligen Disney-Star jedoch ziemlich verändert: Sie hat sich nun vorgenommen, etwas in der Welt zu bewirken!

Wie ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife verriet, habe Demi durch ihren Überdosis-Schock gelernt, dass das Leben wertvoll ist. Alles was sie tut, soll nun eine tiefere Bedeutung haben. "Sie will ihre Bekanntheit dafür nutzen, um das Leben für sich und für andere zu verbessern", meinte die Quelle. Ob sie ihre Fans nun aufruft, zu wählen oder anderen Menschen mit deren Drogenproblemen hilft, sei ihr dabei egal – Hauptsache sie kann etwas Gutes tun. "Etwas in der Welt zu verändern, ist ihre neue Sucht", wusste der Insider.

Vielleicht hat Demis neue Lebenseinstellung ja auch etwas mit ihrer neuen Liebe zu tun. In den vergangenen Tagen ist die Schauspielerin immer wieder turtelnd mit dem Designer Henry Levy gesehen worden – und wirkte dabei unglaublich happy.

JLN Photography/WENN.com Demi Lovato bei dem iHeartRadio Jingle Ball 2017

Anzeige

JRP/WENN Demi Lovato bei einem Konzert in London

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/p/BlBDVwDl6o4/?taken-by=ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de