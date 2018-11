Die Engel werden für ihren großen Auftritt zurechtgemacht! Am 8. November startet wieder DAS Lingerie-Event des Jahres: Da hält das Unterwäsche-Label Victoria's Secret seine alljährliche Show ab und begeistert seine Zuschauer nicht nur wieder mit heißen und strassbesetzten BHs. Vor allem die bekannten Models stehen im Fokus der Öffentlichkeit – sie präsentieren schließlich die ausgefallenen Kollektionen inklusive bunter Flügel. Hier sind die ersten Bilder der VS-Engel aus dem Make-up-Raum!

Backstage war bei der Victoria's Secret Show so einiges los! Alle Models wurden in einem riesigen Raum hinter der Bühne aufgehübscht. Jede Beauty war dabei von etlichen Haar- und Make-up-Profis umgeben – es wurde getuscht, geföhnt oder zurechtgezupft. Und mitten in dem Trouble sahen die Laufsteg-Grazien total entspannt und megaglücklich aus! Die Supermodels Adriana Lima (37), Winnie Harlow (24) oder Behati Prinsloo (30) kamen aus dem Strahlen kaum heraus! Die Schönheiten Stella Maxwell (28) und Bella Hadid (22) hielten ihre Social-Media-Follower bei der Schminkprozedur stets auf dem Laufenden. Und auch mit Lockenwicklern im Haar sahen die Runway-Queens überwältigend aus, wie Model Romee Strijd (23) bewies.

Gigi Hadid (23) und Kendall Jenner (23) bekamen dieses Jahr erneut eine Chance, bei der VS-Show mitzulaufen – 2017 waren sie nicht als Aushilfsengel zu sehen. Auf ihren Instagram-Seiten freuten sich die Powerfrauen bereits Wochen zuvor über diese große Ehre. Im US-TV soll das ganze Spektakel übrigens ab dem 2. Dezember ausgestrahlt werden.

Getty Images Schminkbereich der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Romee Strijd bei der Victoria's Secret Fashion Show

Dimitrios Kambouris / Getty Images Gigi Hadid und Kendall Jenner bei der Victoria's Secret-Fashionshow

Getty Images Behati Prinsloo bei der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Winnie Harlow bei der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Stella Maxwell bei der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Gigi Hadid bei der Victoria's Secret Show 2018



