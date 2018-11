Sophia Thomalla (29) muss die Rammstein-Community enttäuschen! Am Donnerstag waren die Fans der Band völlig aus dem Häuschen: Um 10 Uhr startete der Ticketverkauf für ihre Europatour 2019. Doch der Ansturm war so groß, dass die Verkaufsplattform nach wenigen Minuten zusammenbrach. Viele Rock-Liebhaber gingen daher leer aus und versuchen jetzt auf anderem Wege, an Eintrittskarten zu kommen: Sie glauben, Sophia könne etwas für sie tun!

Kurz nachdem bekannt wurde, dass alle Rammstein-Konzerte in Deutschland ausverkauft seien, verwandelte sich Sophias Social-Media-Profil in eine Ticketbörse. Die Moderatorin erhielt zahlreiche Anfragen von betrübten Fans, die auf ihre Hilfe spekulierten. Immerhin war das Model jahrelang mit dem Band-Frontmann Till Lindemann (55) liiert. Doch trotz ihrer guten Beziehungen musste die 29-Jährige ihren Followern die Hoffnung nehmen: "Ich verstehe, dass die Enttäuschung groß ist, wenn man keine Karte mehr bekommt für die kommenden Konzerte, aber ich bin kein Rammstein-Kartenvorverkauf. Nachrichten machen leider keinen Sinn", sprach sie in ihrer Instagram-Story ein Machtwort.

Eigentlich hatte Rammstein vor Beginn des Ticketverkaufs angekündigt, dass es – egal, wie schnell die Karten vergriffen seien – keine Zusatztermine geben würde. Die Musiker sahen sich angesichts der hohen Nachfrage nun aber dazu gezwungen, drei weitere Konzerte zu spielen. Allerdings sind die Extra-Shows in München, Paris und Wien mittlerweile auch ausverkauft.

Emelie Andersson/WENN.com Till Lindemann, Rammstein-Frontmann

Instagram / sophiathomalla Till Lindemann und Sophia Thomalla

WENN Die Band Rammstein 2017 in Berlin

