Schießt Love Island-Star Yanik Strunkey jetzt etwa gegen seine Insel-Ex Lisa Thiel zurück? Vor wenigen Tagen zog die Blondine im Internet offen über ihren damaligen Show-Partner her. Als der ambitionierte Nachwuchs-Stripper in einem Interview die Trennungsgründe angesprochen hatte, bezeichnete Lisa ihn im Anschluss als "Heuchler". Schließlich habe Yanik sie nach dem Sendungsende gar nicht weiter kennenlernen wollen! Das ließ sich der 31-Jährige nun offenbar nicht länger gefallen und konterte via Social Media!

Offenbar scheinen Yanik in den vergangenen Tagen eine Menge Nachrichten erreicht zu haben, was er denn von der Aussage seiner Ex-Freundin denkt. Und dazu bezog der Muskelberg nun Stellung auf Instagram: "Was ich jetzt davon halte? Abstand", schrieb er unter ein Foto und fügte die vielsagenden Hashtags #RuhigBleibenUndLächeln, #KeinDrama und #BleibPositiv hinzu. Yanik scheint keine Lust zu haben, mit Lisas Verbalattacke gleichzuziehen. Zu den Vorwürfen will er offensichtlich keine Stellung beziehen.

Die Promiflash-Leser stehen in dem Schlagabtausch der Ex-Islander ganz klar auf einer Seite: Sie glauben Lisa! In einer Umfrage mit 7.843 abgegebenen Stimmen ergriffen stolze 93,1 Prozent (7.305 Stimmen) Partei für die abservierte Kosmetikerin. Nur 6,9 Prozent (538 Stimmen) supporteten Yanik. Ob in diesem Streit wirklich schon das letzte Wort gesprochen ist?

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey, Social-Media-Star

Instagram / allabout_liz Lisa Thiel, "Love Island"-Kandidatin 2018

Instagram / allabout_liz "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

