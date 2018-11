Blac Chyna (30) ist überglücklich: Ihre Tochter Dream (2) ist jetzt schon zwei Jahre alt! Als das Mädchen im November 2016 auf die Welt kam, waren seine Model-Mom und Papa Rob Kardashian (31) noch ein Liebespaar. Inzwischen gehen die beiden zwar getrennte Wege, raufen sich nach riesigen Streits aber so gut wie möglich für den Nachwuchs zusammen. Für Dreams Zukunft hat Chyna nur die schönsten Wünsche im Kopf und widmet ihrer Kleinen zum Geburtstag einen stolzen Mama-Post.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 30-Jährige eine ganze Reihe von süßen Schnappschüssen aus dem Leben ihrer Tochter. Vom ersten Baby-Pic im Kreißsaal bis zu aktuelleren Fotos des goldigen Wirbelwinds sind viele Motive vertreten. "Ich wünsche dir tolle, erfüllende Erfahrungen auf deiner Reise, so viel Segen, dass er dir aus den Händen rinnt und den Mut, deine Träume zu verfolgen", schrieb Chyna zu den Bildern. Ganz stolz hob sie hervor, wie hübsch und schlau ihr Töchterchen jetzt schon sei.

Papa Rob postete bislang keine Glückwünsche an seine Tochter, bereitete ihr aber sicher persönlich eine schöne Überraschung – seine Schwester Khloe Kardashian (34) hatte am Freitag berichtet, sie und Tochter True seien nach den Waldbränden in Malibu bei den beiden untergekommen. Ob Dreams Oma Tokyo Toni ihrer Enkelin überhaupt gratulieren konnte, ist dagegen unklar: Im Netz hatte sich die gebürtige Dominikanerin vor Kurzem beschwert, keinen Kontakt zu dem Mädchen zu haben. "Ich weiß nicht mal, wie sich das Baby anhört. Die Situation ist absolut grotesk", hatte die 46-Jährige in einem mittlerweile gelöschten Video gesagt.

Instagram / blacchyna Dream Renee Kardashian, Tochter von Rob Kardashian und Blac Chyna

Anzeige

Twitter / Robert Kardashian Robert Kardashian und seine Tochter Dream

Anzeige

ActionPress Tokyo Toni und Blac Chyna

Anzeige

Freut ihr euch über neue Fotos von Dream? Ja, sie ist einfach zu süß! Nicht unbedingt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de