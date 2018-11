Da freuen sich aber zwei, sich endlich wiederzusehen! Jonah Hill (34) und Channing Tatum (38) spielten zusammen in dem Comedy-Streifen "21 Jump Street" und der Fortsetzung "22 Jump Street" mit. Dass sich die beiden Darsteller aber offenbar nicht nur am Filmset, sondern auch privat gut verstehen, zeigte nun ihre Reaktion bei einem Treffen: Auf dem roten Teppich einer Veranstaltung in New York City kam es zur freudigen Reunion der Hollywood-Stars!

Bei den Innovator Awards des Wall Street Journals kam es zum großen Wiedersehen von Jonah und Channing – das Duo posierte breit grinsend für die anwesenden Fotografen. Neben dem Red-Carpet-Shooting ließen es sich die zwei aber auch nicht nehmen, sich mit einer festen Umarmung zu begrüßen. Und Grund zur Gratulation gab es ebenfalls: Der 34-Jährige gehörte am vergangenen Mittwoch nämlich zu den Preisträgern. Das Magazin zeichnete kreative und einflussreiche Personen unter anderem in den Branchen Architektur, Design, Unterhaltung und Film aus. Jonah bekam die Trophäe für sein Regie-Debüt "Mid90s".

Ob die Buddys sich auch über Channings rasantes Liebesleben unterhalten haben? Immerhin reichte er Ende Oktober die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Jenna Dewan (37) ein und scheint derzeit neu verliebt zu sein: Schon des Öfteren wurde der Beau auf Konzerten der Musikerin Jessie J (30) gesichtet.

Getty Images Jonah Hill und Channing Tatum bei den Innovator Awards 2018

Getty Images Jonah Hill und Channing Tatum bei den Innovator Awards 2018

Rui M Leal/WENN.com Jessie J bei einem Auftritt bei Rock in Rio

