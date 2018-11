Kristina Vogel (28) kämpft weiter! Vor mehr als vier Monaten stellte ein Trainingsunfall das Leben der Bahnrad-Olympiasiegerin auf den Kopf. Die 28-Jährige kollidierte mit einem niederländischen Sportler und musste anschließend notoperiert werden. Sie erlitt folgenschwere Verletzungen und ist seither von der Brust an querschnittsgelähmt. Mit einer beeindruckend, positiven Einstellung kämpft sich die ehemalige Weltklasse-Sportlerin in einer Reha zurück ins Leben. Auch, wenn ihre Beine nicht mehr so wollen wie sie: Kristina Vogel gibt nicht auf!

Auf Instagram stellte sich die Goldmedaillengewinnerin offen und ehrlich den Fragen ihrer Fans. "Es gibt natürlich Tage, an denen mir zum Heulen zumute ist. Alles andere wäre gelogen", verriet Kristina, dass jeder Tag, eine neue Herausforderung für sie sei. Doch sie mache jeden Tag Fortschritte: "Das macht mich stolz", äußerte die 28-Jährige gegenüber ihren Fans. Natürlich bekam sie auch viele Fragen zu ihrem Alltag als Rollstuhlfahrerin gestellt. "Man kann nicht mehr so spontan sein wie früher", erklärte sie und bemängelte gleichzeitig, dass Deutschland beim Service für Rollstuhlfahrer schlecht aufgestellt sei.

Aber wie sieht Kristinas Leben nach dem Unfall aus? "Ich hatte immer Fünf-Jahres-Pläne – auf einmal habe ich nicht einmal einen Plan für die nächsten sechs Monate", gibt sie zu. "Ich glaube, dass man sich manchmal treiben lassen muss. Am Ende wird schon alles gut", blickt die 28-Jährige auch zuversichtlich in die Zukunft.

Sascha Fromm/Funke Foto S./ActionPress Kristina Vogel bei einer Pressekonferenz im Berliner Unfallkrankenhaus

Kevin Lee/Getty Images Kristina Vogel bei den Weltmeisterschaften 2017 in Hong Kong

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel, Ex-Bahnradfahrerin

