Schneller, höher, weiter – aber bitte mit dem gewissen Kick. In Bulgarien geboren, lebt die sportbesessene Schauspielerin Nina Dobrev (29) inzwischen in Los Angeles. Werbespots, Modeljobs, Improvisationstheater – seit ihrer Zeit als Teenie-Star hat Nina viel ausprobiert. Der Durchbruch kam spätestens mit ihrer Doppelrolle in der Mystery-Serie Vampire Diaries. Heute ziert die hübsche 29-Jährige die Dezemberausgabe der deutschsprachigen Cosmopolitan und plaudert darin unter anderem über ihre Lust an sportlichen Grenzerfahrungen.

"Ich fühle mich davon angezogen, Furchteinflößendes zu tun", bekennt sie. Und es muss immer etwas Neues sein – der Adrenalinkick lässt keine Langeweile aufkommen. Bungee-Jumping und Fallschirmsprünge oder Schwimmen mit Haien, all das hat sie längst gemacht. "Außerdem bin ich vielleicht ein bisschen süchtig nach ersten Malen. Wenn man etwas noch nie zuvor gemacht hat, weiß man nicht, was einen erwartet. Diese Angst vor dem Ungewissen hält einen auf Trab", erklärt sie in der Cosmopolitan.

Nina spielt aktuell im Kinostreifen "Dog Days – Mit Herz und Hund", der im Sommer in den USA angelaufen ist. An ihrer Seite: Schauspiel-Freundin Vanessa Hudgens (29), die beruflich eine ähnliche Entwicklung genommen hat. Mit Haien tauchen würde sie aber dennoch nicht: "Ich bin ein meditativer Mensch, und das erlaubt mir, ein weitgehend stressfreies Leben zu führen", macht Vanessa im selben Interview die Unterschiede deutlich. Wann "Dog Days" in die deutschen Kinos kommt ist noch nicht bekannt.

Instagram / nina Nina Dobrev, Hollywood-Star

Anzeige

Splash News Nina Dobrev bei den Teen Choice Awards 2018

Anzeige

Splash News Lane Cheek und Nina Dobrev

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de