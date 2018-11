Sarah Ferguson (59) gilt schon lange als schwarzes Schaf der königlichen Familie. Seit mehr als 20 Jahren sind sie und Prinz Andrew (58) bereits getrennt. Ihre vielen Affären während der Ehe sorgten damals unter anderem für die Trennung des Royal-Paares. Ihr Ex-Mann scheint ihr aber inzwischen verziehen zu haben. Die beiden verstehen sich gut, wohnen Tür an Tür im Schloss Windsor. Anders als ihr Sohn scheint die Queen (92) Fergies Skandale nicht so schnell zu vergessen. Bei ihrer jährlichen Weihnachtsfeier darf Sarah Ferguson nicht dabei sein!

Am 24. Dezember lädt die Queen jedes Jahr zur Bescherung und anschließendem Dinner auf Schloss Sandringham ein. Die engsten Mitglieder der königlichen Familie sind am Heiligabend anwesend. Zu den Gästen gehören auch Fergies Töchter Prinzessin Beatrice (30) und Prinzessin Eugenie (28) – nur sie selbst bekommt keine Einladung! Gegenüber Daily Mail verrät die 59-Jährige jetzt, was sie davon hält, Weihnachten ohne ihre Kinder zu feiern. "Ich weiß, dass Ihre Majestät meine Kinder verehrt, also freue ich mich, sie zu teilen. Ihre Majestät ist die beste Ikone, mit der ich je in einem Raum war. Sie ist ein außergewöhnliches Staatsoberhaupt, eine besondere Frau und Mentorin. Ich bin sehr glücklich, sie zu kennen", schwärmt Sarah Ferguson von der Queen.

Wenn sich die königliche Familie am 25. Dezember beim Gottesdienstbesuch und der anschließenden Weihnachtsansprache der Öffentlichkeit zeigt, verfolgt Fergie diesen Moment im TV. Aber auch das scheint ihr nichts auszumachen: "Ich freue mich, andere Menschen glücklich zu machen", so das ehemalige Mitglied der Royal-Family.

Pascal Le Segretain / Staff Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice im Jahr 2012

JOHN STILLWELL/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2017

WENN.com Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson in London

