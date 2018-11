Queen Elizabeth II. (92) teilt mit ihrem Prinz Philip (97) eben nicht alles! Seit zwei Staffeln thematisiert die Netflix-Produktion "The Crown" das Geschehen im Buckingham Palace. Dabei erfährt der Zuschauer auch einige wohl gehütete Geheimnisse aus der Royal-Family. So wurde auch ein pikantes Detail aus dem Liebesleben des königlichen Ehepaares bereits enthüllt: Die Queen und ihr Prinz schlafen in getrennten Betten!

Das adlige Paar führt seine Ehe nun schon seit 71 Jahren und stellt damit einen Rekord für das britische Königshaus in Sachen Langzeitbeziehung auf. Über all die Jahrzehnte und Krisen hinweg entwickelten sie eine tiefe Verbundenheit, die jedoch vor einer Tatsache halt macht! Wie Lady Pamela Hicks, eine Cousine der Queen, in einem Interview mit Express erklärt, hat die Oberschicht in England immer separate Schlafzimmer: "Man möchte nicht plötzlich von einem Bein umschlungen oder vom Schnarchen des Anderen gestört werden." So bevorzugt auch die Königin, erholt zu erwachen und ihren Liebsten erst nach dem Aufstehen wiederzusehen.

Das bedeutet aber nicht, dass die Queen und Prinz Philip immer getrennt schlafen. "Wenn ihnen danach ist, teilen sie sich manchmal auch ein Schlafzimmer. Es ist wunderbar, je nach Verlangen aussuchen zu können", begründet die Cousine die Entscheidung des Königspaares. Angesichts der Ehedauer von 71 Jahren scheinen der längsten royalen Beziehung zwei getrennte Betten nicht geschadet zu haben!

STF/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip nach ihrer Krönung 1953

Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. mit ihren Kindern Andrew, Edward, Charles und Anne

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf einer Hochzeit 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de