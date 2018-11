Himmelt Kanye West (41) etwa eine andere Dame als seine Ehefrau Kim Kardashian (38) an? Nach den vergangenen Ausrastern des Rappers sollen sich die Wogen zwischen dem Paar mittlerweile wieder geglättet haben. Ein Insider verriet sogar, dass Kimye plane, ein viertes gemeinsames Kind zu adoptieren. Nun soll der "Stronger"-Interpret seine Liebste jedoch einmal mehr verärgert haben: Kanye hat einer US-Politikerin angeblich viel Geld gespendet, weil er sie so sehr bewundert!

Wie diverse internationale Medien wie The Guardian übereinstimmend berichten, machte Kanye der hübschen Bürgermeisteranwärterin aus Chicago, Amara Enyia, eine private Spende in Höhe von umgerechnet rund 65.000 Euro. Die Politikerin sei Kanye für diese "großzügige Geste" mehr als dankbar und soll das Geld bereits dazu genutzt haben, die Schulden aus ihrem letzten Wahlkampf um das Bürgermeisteramt im Jahr 2015 zu begleichen. Wie der Rap-Star darauf kommt, ihr ohne Weiteres eine so große Summe zu überlassen? Kanye sei einfach ein Fan der Demokratin und bewundere sie für ihr Engagement und ihre Intelligenz. Inzwischen soll der Unternehmer sogar noch einmal nachgelegt haben: Laut Chicago Sun-Times spendete Kanye erneut – und rundete die Summe damit auf rund 177.000 Euro auf!

Was Kim wohl dazu sagt, dass ihr Mann ausgerechnet einer weiblichen Politikerin finanziell unter die Arme greift? Bereits vor Kurzem hatte ein Insider angedeutet, dass das It-Girl nach den bizarren politischen Tweets und den Wutreden ihres Liebsten manchmal den Wunsch hätte, nicht mit ihm verheiratet zu sein. Was meint ihr: Sollte sich Kim wegen der Spenden Gedanken um Kanyes Treue machen? Stimmt ab!

Getty Images Amara Enyia, US-Politikerin

Getty Images Amara Enyia, US-Demokratin

Getty Images Kanye West beim Besuch im Weißen Haus

