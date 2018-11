Noch ein Kind für Angelina Jolie (43)? Dieses Gerücht sorgt derzeit für Aufsehen. Die sechsfache Mutter soll mitten im Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt (54) eine weitere Adoption planen: ein Junge aus Syrien. Ihr Ex, Brad Pitt, soll von all dem nichts wissen. Untypisch wäre das für Angelina nicht, hat sie doch bereits drei Adoptivkinder. Doch was ist dran an diesen Gerüchten?

Zuerst erschienen war die Geschichte über die Adoption im amerikanischen Magazin OK!. Ein angeblicher Insider sagte dem Magazin, Angelina wolle die Adoption angehen, sobald der Sorgerechtsstreit mit Noch-Ehemann Brad Pitt geklärt sei. "Wenn alles nach Plan läuft, sieht sie das als nächsten Abschnitt in ihrem Leben", wird der Insider zitiert. Doch scheinbar ist an der Geschichte wenig dran, wie die Website gossipcop.com recherchiert hat. Laut einer anonymen Quelle aus Angelinas Umfeld hat die Schauspielerin keinerlei Absichten noch ein Kind zu adoptieren.

Derzeit durchlaufen Angelina und Brad im Scheidungsprozess einen Sorgerechtsstreit um ihre Kinder. Drei davon hatte das ehemalige Hollywood-Traumpaar adoptiert. Anfang dieses Jahres besuchte Angelina als UN-Sonderbotschafterin syrische Kinder in einem Flüchtlingscamp in Jordanien.

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Shiloh und Vivienne in Westwood/Kalifornien

Splash News.com Angelina Jolie mit ihren Kindern Maddox, Pax, Knox, Vivienne, Zahara und Shiloh

MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie, 2010

