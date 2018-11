Trauen sich Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) aktuell deswegen, öffentlich mehr Zuneigung füreinander zu zeigen? Seit Prinz Harry (34) seine Meghan (37) im Mai geheiratet hat, vergeht kein royaler Pflichttermin, an dem die beiden Eheleute nicht vor allen Augen turteln und Händchen halten. Gesten, die man bei seinem großen Bruder William und dessen Frau so nie gesehen hat. Doch ein vergangener Auftritt der Eltern von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis zeigt, dass sie das offenbar nicht mehr so streng sehen: Liebevoll legte William seiner Liebsten eine Hand auf den Rücken!

Die zärtliche Bewegung wurde am Wochenende nach dem Gedenkgottesdienst zu Ehren der Opfer des Ersten Weltkrieges vor der Westminster Abbey von Fotografen festgehalten, wie Daily Mail berichtete. Ganz offensichtlich scheint der öffentlich liebevolle Umgang zwischen Harry und Meghan auch auf das sonst so strenge Royal-Paar abgefärbt zu haben! Nur wenige Tage zuvor hatte Kate bereits auf ungewöhnliche Art und Weise ihre Zuneigung gegenüber dem Thronfolger gezeigt: Bei einem Besuch in Cambridge hatte die Herzogin ihre Hand zärtlich auf dem Knie ihres Mannes platziert.

Doch ganz so wohl scheinen sich William und Kate mit dem innigen Umgang in der Öffentlichkeit noch nicht zu fühlen. Bei den Tusk Conservation Awards in London Anfang November hielten die beiden wie gewohnt einen respektvollen Abstand voneinander. Was glaubt ihr: Liegt es wirklich an Harry und Meghan, dass auch William und Kate inzwischen vermehrt ihre Zuneigung zeigen?

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Bondi Beach 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Basildon, England

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei den Tusk Conservation Awards 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de