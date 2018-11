Haben die beiden schon bald süße Neuigkeiten zu verkünden? Die Musiker Gwen Stefani (49) und Blake Shelton (42) schweben seit mittlerweile drei Jahren auf Wolke sieben und lassen auch ihre Fans immer wieder an ihrem großen Glück teilhaben. Erst vor wenigen Tagen überraschte der The Voice-Coach seine Liebste erneut mit einer öffentlichen Liebeserklärung. Jetzt wollen die Turteltauben ihren Worten aber offenbar Taten folgen lassen und den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen: Angeblich wünschen sich Gwen und Blake ein gemeinsames Kind – und sind daher auf der Suche nach einer Leihmutter!

Tatsächlich befinde sich das Paar mit seiner Suche bereits in der finalen Phase, wie ein Vertrauter der Weltstars gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet: "Für Gwen ist es extrem wichtig, ein gemeinsames Kind mit Blake zu haben, und er ist schon sehr aufgeregt", plauderte die Quelle aus. Während die "Hollaback Girl"-Interpretin mit Kingston (12), Zuma (10) und Apollo (4) bereits drei Kinder aus ihrer früheren Ehe zu dem Sänger Gavin Rossdale (53) hat, ist der Country-Künstler bislang noch kinderlos.

Dieser Umstand mache Blake aber eigentlich gar nichts aus, wie ein Insider bereits vor Kurzem durchblicken ließ. Er fühle sich durch Gwens Kids schon jetzt wie ein Vater. "Er hat alles, was er sich je erhofft hat: Die Frau seiner Träume und die perfekte Familie", berichtete die Quelle weiter.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton in Arizona

