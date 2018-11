Entspricht dieses Gerücht um Prinz Harry (34) wirklich der Wahrheit? Der Blaublüter hatte in der Vergangenheit schnell den Ruf des feiernden Draufgängers weg, während sein Bruder William (36) stets der vernünftige Vorzeigeprinz war. Wer sich an das Zunge-Rausstrecken und die Partyexzesse des zweitgeborenen Rotschopfs erinnern kann, dem fällt es leicht dieses Vorurteil zu glauben. Doch das ganze Gegenteil scheint der Fall zu sein: Harry ist introvertierter als sein älterer Bruder!

Zu wissen, glaubt das der TV-Produzent Nick Bulle. Er kennt beide Prinzen von der Zusammenarbeit für seine Dokumentationen und bezieht sich bei seiner Behauptung lediglich auf ihren Umgang mit den Medien. "Harry wirkt am entspanntesten, aber ich denke, er ist in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich zurückhaltender als William", vergleicht er die beiden Brüder in der Onlineserie The Royal Box. Angeblich sei der zukünftige Thronfolger bei Interviews, Fotocalls und diversen medialen Anlässen viel natürlicher. Dagegen stelle sich der jüngere Sohn von Prinz Charles (70) zwar in das Scheinwerferlicht der Kameras, es wirke bei ihm aber eher ungewollt.

"William weiß, dass es seine Rolle ist, seine Zukunft. Er musste sich damit immer auseinandersetzen und sich der Sache stellen. Daher denke ich, dass er letztendlich derjenige ist, der vorankommt", führt der Insider aus. Aber auch Harry sei reifer geworden: Bei öffentlichen Anlässen wirke er zuletzt sehr herzlich und nicht gerade scheu oder zurückhaltend.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Jahr 2005

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William auf seiner Hochzeit mit Meghan

Anzeige

James Whatling / MEGA Die Prinzen Harry und William mit ihren Ehefrauen Meghan und Kate im Buckingham Palace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de