Vor gut einer Woche war es wieder so weit: In Spitze, Glitzer und Federn gehüllt durften knapp 50 Beautys bei der Victoria's Secret Fashion Show die neuesten Dessous-Kollektionen präsentieren. Für den großen Auftritt auf dem Catwalk waren vorher jedoch hartes Training und supergesunde Ernährung angesagt. Kommen solche krassen Vorbereitungen der Laufsteg-Schönheiten auch für die deutschen Nachwuchsmodels infrage? Promiflash hakte bei Zoe Saip und Trixi Giese (19) nach!

Monatelanges intensives Training, absoluter Fast-Food-Verzicht und Nahrung, die zum Teil nur noch aus Proteinshakes besteht – so machten sich auch dieses Jahr Girls wie Lorena Rae (24) und Josephine Skriver (25) für die bekannteste Laufsteg-Show der Welt fit. Was für Normalverbraucher absurd klingt, ist im Modelbusiness offenbar gang und gäbe, wie Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe im Promiflash-Interview erklärte: "Es ist ja nur für einen ganz kurzen Zeitraum, für eine Show und dann kann man sich ja wieder normal ernähren. Also finde ich das gar nicht so schlimm!" Auch ihre ehemalige Konkurrentin Trixi sieht das Fitnessprogramm gelassen: "Das ist so eine große Show, da muss man sehr viel Selbstbewusstsein haben und dafür trainieren sie hart. Und sie haben ja auch gute Trainer und harte Trainer, die auch sagen: 'Du musst dich jetzt mal erholen und mal Vitamine nehmen!'"

Die Unterwäsche-Präsentation ist für die beiden Castingshow-Alumnis ein großer Traum: "Natürlich ist es ein ganz großes Ziel, für Victoria's Secret zu laufen. Aber das braucht noch viel Zeit und viel Training!", gab sich Zoe ambitioniert. Was haltet ihr von dem Sport- und Ernährungsplan der VS-Mädels? Stimmt unten ab.

Getty Images Aiden Curtiss, Lorena Rae, Duckie Thot, Barbara Fialho, Toni Garrn und Aiden Curtiss, VS-Engel

Instagram / josephineskriver Josephine Skriver beim Training für die Victoria's Secret Fashion Show

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, GNTM-Kandidatin 2018

