Eine traurige Nachricht schockte diese Woche alle Comic-Fans: Stan Lee – Vater berühmter Marvel-Figuren wie Hulk, Thor, Spiderman und Iron Man – verstarb am Montag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Für all die Anhänger, die um den gebürtigen New Yorker trauern, sind diese News aber vielleicht ein kleiner Trost: Vor seinem Tod erschuf Stan Lee noch einen neuen Superhelden!

Das bestätigte J. C. Lee, die Tochter des 95-Jährigen gegenüber TMZ. Laut des Online-Portals habe sie zusammen mit ihrem Dad an der Comic-Figur gearbeitet und es sei ihr sehr am Herzen gelegen, das Projekt voranzutreiben. Den Namen des Superhelden gab die Blondine ebenfalls preis: Dirt Man! J. C. erzählte weiter, dass sie den Charakter zwar erfunden, ihn aber gemeinsam mit ihrem Vater bis zu dessen Tod weiterentwickelt habe. Welche Superkräfte Dirt Man hat und ob er sein Marvel-Debüt in einem Comicbuch oder in einem Film geben wird, verriet die Autorin allerdings noch nicht.

Stan Lee wird übrigens ein weiteres Mal auf der großen Leinwand zu sehen sein: Bevor er starb, stand der Brillenträger mit einem Cameo-Auftritt für den vierten "Avengers"-Teil vor der Kamera. Bisher war der Schriftsteller in über 40 Marvel-Verfilmungen zu sehen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Stan Lee mit seiner Tochter Joan Celia

Izumi Hasegawa / HollywoodNewsWi / Hollywood News Wire/Newscom/The Mega Agency Stan Lee und seine Tochter Joan Celia in Los Ageles

Ray Garbo/WENN.com Stan Lee bei der Wizard World Chicago Comic Con

