Sie gibt sich kämpferisch. Als Kandidatin bei Bauer sucht Frau fand Nadine Meyer, jetzt Morath, in Bauer Benny 2017 den Mann fürs Leben. Seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow gewährt die Brünette via Social Media immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Besonders ihren Kampf mit dem Übergewicht thematisiert Nadine ganz bewusst. Mithilfe eines Magenbypasses hat sie in den vergangenen Jahren stolze 87 Kilo abgenommen. Der drastische Gewichtsverlust rächt sich nun aber mit schweren gesundheitlichen Problemen. Jetzt steht Nadine erneut vor einem riskanten Eingriff – und postet kurz zu vor optimistisch aus dem Krankenhaus.

Zu einem Bild, das sie lachend eigt, wie sie ihren Daumen in die Luft hält, schreibt die 42-Jährige: "Update: OP ist erst nächste Woche. Muss aber hier bleiben. Also für mich fängt mit der OP ein neues Lebensjahr an." Sie könnte nicht verstehen, dass das Übergewicht auch in der heutigen Gesellschaft noch eine Tabuthema ist. Statt den gleichen Fehler wie sie zu machen, und ihre Gesundheit für das Schlanksein aufs Spiel zu setzen, ermahnt Nadine zu mehr Selbstakzeptanz. "Auch wenn ihr mehr Kilo mit euch rumzutragen habt.... ihr seid wertvoll, jeder einzelne, und versteckt euch nicht", macht sie Betroffenen Mut.

Seit sie ihren Magenbypass hat, kämpft Nadine immer wieder mit schwerwiegenden Magen- und Darmproblemen. Bereits zehn Operationen hat sie sich deswegen unterziehen müssen. Der anstehende Eingriff soll endlich der letzte sein – und ihr ein ganz normales und vor allem beschwerdefreies Leben ermöglichen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Nadine und Benny bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Bernhard und Nadine

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine Meyer im Krankenhaus, Oktober 2018

