Nach Kritik: Ist der "Bauer sucht Frau"-Cast 2022 besser?

Wurde die Kritik am Bauer sucht Frau-Cast gehört? In den vergangenen Jahren schienen manche Teilnehmer des Kuppelformats sowohl bei den Zuschauern als auch bei den ehemaligen Kandidaten überhaupt nicht gut anzukommen: Sie hatten das Gefühl, dass manche Bauern und Landwirte weniger nach der großen Liebe, sondern eher nach Social-Media-Reichweite suchen. Das hat sich nun offenbar etwas geändert. Die Ex-Kandidatin Nadine ist von den diesjährigen Teilnehmern zumindest überzeugt.

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige Hofdame und mittlerweile Ehefrau von Bauer Benny, dass ihr die aktuelle Staffel deutlich besser gefalle als die vergangene. "Ich finde, dass es jetzt nicht nur um 'Ich bin im TV und kann jetzt Influencer werden' geht", erklärte die Brünette. Sie kenne ein paar Teilnehmer auch persönlich und betonte: "Es sind liebe Menschen."

Darüber hinaus ist Nadine der Meinung, dass es dieses Mal sehr tolle Paarungen in der Flirtshow gebe: "Ich freue mich über jede gefundene Liebe durch das Format 'Bauer sucht Frau'. Für uns war es das Beste, was wir machen konnten." Ihre Favoriten der aktuellen Folgen seien Jörg und Patricia. "Egal, was alle sagen – sie hat das Herz am rechten Fleck", ist sich die Teilnehmerin von 2017 sicher.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine Morath und Bauer Benny bei ihrer Hochzeit 2018

RTL / Stefan Gregorowius Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Paar

RTL / Stefan Gregorowius Jörg und Patricia bei "Bauer sucht Frau"

