Weniger ist mehr? Dieses Motto scheint sich Daniela Katzenberger (32) nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Die beliebte TV-Blondine ist nicht gerade bekannt dafür, in Sachen Mode auf Zurückhaltung zu setzen. Bei ihr darf es gerne funkeln, glitzern und schreien: "Hallo, hier bin ich!" Ein neuer Post dürfte aber sogar für eingefleischte Fans der Katze ein besonders extravaganter Anblick sein: Dani trägt einen Strohhut, der mindestens so groß ist wie sie selbst – mehr geht nun wirklich nicht!

In einem Bekleidungsgeschäft posierte die Blondine nun mit einem XXXL-Sonnenschutz, den sie mit beiden Armen halten musste, um nicht unter ihm zu verschwinden. Ein ausführliches Statement gab es zu dem spaßigen Instagram-Schnappschuss zwar nicht, mit den Hashtags #vermissedensommer und #dezentkannichhalt machte die 32-Jährige allerdings wieder einmal klar: Sie ist nicht nur eine echte Sonnenanbeterin, sondern vor allem auch ein Profi in Sachen Humor.

Der sommerliche Look schien auch ihre Follower zu überzeugen. "Oh, der kleine Hut steht dir gut", "So kannst du dich vor der Presse verstecken" und "Die Bescheidenheit in Person", lauteten nur drei der amüsierten Kommentare. Ob sich Dani so im kommenden Jahr wohl auch in ihrer Wahlheimat Mallorca an den Strand legen wird? Für Überraschungen sorgt die Frohnatur schließlich immer gern...

Instagram: Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

WENN.com Daniela Katzenberger auf der Lascana Fashion Show 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

