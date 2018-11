Was für eine schöne Geste! Moderator Thomas Gottschalk (68) hat einen absoluten Albtraum hinter sich: Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben die Villa des Moderators in Malibu komplett verbrannt. Auch wertvolle Kunstgegenstände fielen den Flammen zum Opfer sowie die zahlreichen Preise des "Wetten, dass...?"-Hosts wie unter anderem seine fünf Bambis, die er im Laufe seines Lebens bekommen hatte. Während der diesjährigen Bambi-Verleihung wartete aus diesem Grund eine Überraschung auf den 68-Jährige: Er bekam einen Sonder-Award verliehen!

Damit hatte Thomas wirklich nicht gerechnet – das sah man ihm deutlich an: Als er auf der Bühne stand, kam plötzlich Hollywood-Star Liv Tyler (41) auf ihn zu – mit einem goldenen Reh für ihn in der Hand. Der Moderator war sichtlich gerührt und sprach in seiner Rede über einen weiteren kostbaren Gegenstand, den er in dem Brand verloren hatte: "Ich hatte eine Original-Handschrift von Rainer Maria Rilke in dem Haus hängen, 'Der Panther', das geht mir nicht in den Kopf. Aber Patricia Riekel hat mir als Geschenk einen Rilke-Band in die Garderobe gestellt, ich hoffe, da ist der 'Panther' drin. Ein Panther und ein Rehkitz am selben Abend, das ist nicht so schlecht."

Die Brände wüten weiter in L.A. trotzdem wollte Gottschalk seine Termine wie die Bambi-Verleihung in Deutschland wahrnehmen – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Weil ich dort im Moment gar nichts machen kann. Man kann dort nicht hin. Es brennt noch, die Straßen sind gesperrt, es gibt keinen Strom."

Getty Images Liv Tyler beim Bambi in Berlin

Getty Images Thomas Gottschalk und Heino Ferch

Getty Images Thomas Gottschalk und Sophia Loren

