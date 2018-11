In Los Angeles herrscht derzeit der absolute Ausnahmezustand: Seit über einer Woche halten Waldbrände die Einwohner der kalifornischen Metropole in Atem. Tausende haben bereits ihre Häuser verloren, während die gesamte Gemeinde in Angst lebt. Mitten in der großen Feuer-Panik fanden am Sonntagabend die People's Choice Awards statt – und wie Mode-Blogger Riccardo Simonetti berichtet, sei selbst auf dem roten Teppich die Furcht der Menschen zu spüren gewesen!

Im Promiflash-Interview erzählt der Influencer: "In Los Angeles hat jeder Angst gehabt und alle waren total panisch. Gerade auf so einem Red-Carpet-Event merkt man das bei den Leuten, die eigentlich total entspannt sind und Glamour lieben!" Die anwesenden Redner seien alle bemüht gewesen, in ihren Ansprachen auf die Katastrophe aufmerksam zu machen: "Es war schon schön zu sehen, dass, obwohl so viel Reichtum und Oberflächlichkeit an so einem Abend natürlich eine Rolle spielt, die Leute trotzdem versuchen, irgendwie zu sagen: 'Hey, wir versuchen auch an die Leute zu denken, die jetzt nicht so ein glamouröses Leben haben und die wirklich unter den Folgen des Feuers leiden.' Das war sehr, sehr inspirierend."

Neben zahlreichen US-Celebrities sind auch deutsche Promis von der brennenden Verwüstung heimgesucht worden: Die Villa von Moderations-Urgestein Thomas Gottschalk (68) wurde von den Flammen verschlungen. Dana Schweigers (50) Anwesen hingegen ist verschont geblieben, so dass die Ex von Till Schweiger mit Tochter Emma (16) bereits zurückkehren konnte.

Getty Images Das Haus von Gerard Butler nach dem Waldbrand in Malibu

Instagram / danaschweiger Instagram-Post von Dana Schweiger

Coldrey,James/ActionPress Dana und Emma Schweiger auf der Weltpremiere von "Conni & Co 2" in Berlin

