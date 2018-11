Überraschende Baby-News aus Hollywood! Die "Interstellar"-Schauspielerin Jessica Chastain (41) gab ihrem langjährigen Freund Gian Luca Passi de Preposulo erst vor knapp einem Jahr in seiner Heimat Italien das Jawort. Ihrem Liebesglück haben die Turteltauben jetzt die Krone aufgesetzt und das für die Öffentlichkeit richtig plötzlich! Denn das Traumpaar hat nun ein gemeinsames Kind – dabei war die 41-jährige Neu-Mami nie schwanger!

Wie das US-Magazin Page Six berichtete, haben Jessica und Gian ihren Nachwuchs mithilfe einer Leihmutter bekommen – und das bereits vor vier Monaten! Auch das Geschlecht und der Name des Sprosses stehen schon fest: Die frischgebackenen Eltern durften ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen und sie haben ihr den klangvollen Namen Giulietta Passi Chastain gegeben. Das Trio genießt die gemeinsame Zeit auch schon in vollen Zügen: So wurden die drei bereits bei einem Trip nach Paris gesichtet.

In ihrem Gian hat Jessica ihren absoluten Traumpartner gefunden – der sie sogar vom ewigen Bund überzeugt hat, wie sie im WSJ-Interview verraten hat: "Als ich meinen Ehemann zuerst kennengelernt habe, dachte ich, dass Ehe etwas sei, an dem ich nicht interessiert bin. Doch als wir uns näher kennenlernten, verschob sich meine Sicht."

WENN Jessica Chastain, Schauspielerin

WENN Gian Luca Passi de Preposulo mit Jessica Chastain

Getty Images Gian Luca Passi de Preposulo und Jessica Chastain bei einem Event in New York

