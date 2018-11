Comic-Fans stehen noch immer unter Schock: Vor wenigen Tagen ist der legendäre Marvel-Schöpfer Stan Lee (✝95) verstorben. Der Autor, der von seinen Anhängern vor allem für die Erschaffung von Superhelden wie Spiderman, Iron Man und Hulk gefeiert wurde, hatte zuletzt immer wieder mit schweren Erkrankungen zu kämpfen – seine Todesursache ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Nun wurde Stan die letzte Ehre erwiesen: Der Hollywoodstar wurde im Kreise seiner Liebsten beerdigt!

Wie seine Firma POW! Entertainment in einem kurzen Statement verkünden ließ, hatte sich der geborene New Yorker eine kleine Trauerzeremonie im Beisein seiner Familie gewünscht. "Stan hat immer darauf bestanden, dass es kein großes, öffentliches Begräbnis gibt. Seine Angehörigen sind diesem Wunsch nachgekommen und haben eine geschlossene Trauerfeier organisiert", hieß es gegenüber The Associated Press am Freitag.

Sein Unternehmen kündigte darüber hinaus an, dass das Vermächtnis des Künstlers fortgeführt werden soll. "Die Größe von Stan macht dies zu einer monumentalen Aufgabe", brachte das Schreiben weiter zum Ausdruck. Bereits vor seinem Tod soll der Gelegenheitsschauspieler an weiteren Figuren aus dem Comic-Universum gearbeitet haben.

Mat Szwajkos/Getty Images Stan Lee, Comic-Autor

Getty Images Stan Lee, Schriftsteller

Ringo Chiu / Zuma Press / ActionPress Stan Lee und Spiderman

