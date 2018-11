Süße Neuigkeiten von Daniela Katzenberger (32)! In den vergangenen Jahren hat sich die quirlige Blondine zu einem waschechten Instagram-Star gemausert. Mit ihren humorvollen Beiträgen aus dem Alltag als Promi-Mama begeistert die gebürtige Ludwigshafenerin inzwischen knapp 1,2 Millionen Abonnenten. Ihre Social-Media-Begeisterung krönte die Katze nun mit einer ganz besonderen Überraschung für ihre Follower: Dani gibt es ab sofort auch als GIF!

Am Freitag veröffentlichte die Frau von Lucas Cordalis (51) auf Instagram einen Screenshot von all ihren neuen Mini-Animationen. "Benutzt die GIFs gerne so oft ihr wollt für eure Instagram-Storys", kommentierte die 32-Jährige ihren Post. Eingefleischte Katzen-Fans müssen nun nie wieder auf andere GIFs zurückgreifen: Ob mit Daumen hoch, erschrocken oder verliebt – die Katze hat für jede Situation und Stimmung das passende GIF im Repertoire!

Ihre Anhänger zeigten sich schon jetzt hin und weg von der Idee. "Ich mag dich und deine Art, ich möchte sie gerne benutzen" oder "Schon längst entdeckt und benutzt", äußerten sich nur zwei ihrer zahlreichen begeisterten Fans in den Kommentaren zu den personalisierten Bewegtbildern.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Töchterchen Sophia in Köln

Instagram / danielakatzenberger Influencerin Daniela Katzenberger

