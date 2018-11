Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es um den Goodbye Deutschland-Liebling Jens Büchner (49) gar nicht gut steht. In der Vergangenheit hatte der TV-Star schon des Öfteren mit seiner Gesundheit zu kämpfen und liegt nun seit einigen Tagen im Krankenhaus. Viele Fans feindeten seine Frau Daniela (40) an, dass sie Jens' Zustand medial ausschlachten würde. Eine, die diesen Shitstorm gar nicht nachvollziehen kann, ist Natascha Ochsenknecht (54): Im Promiflash-Interview macht die Blondine deutlich, was sie von so viel Hate in so einer Situation hält!

Promiflash traf die 54-Jährige am Freitag in Berlin und hakte mal genauer nach, wie sie die Situation rund um Malle-Jens mitbekommen hat. Von dem ganzen Drama ist das ehemalige Model einfach nur schockiert. "Ich kann es auch nicht verstehen, warum da immer noch so ein Shitstorm stattfindet. Irgendwann sollten mal Grenzen gezogen werden. Die Leute sollten lieber der Familie Kraft schicken, als dauernd draufzuhauen", machte Natascha ihrem Ärger Luft.

Erst vor wenigen Tagen platzte auch Jens' Gattin der Kragen. Follower griffen Danni immer wieder an und warfen ihr vor, die Krankheit ihres Mannes in der Öffentlichkeit breitzutreten. Daraufhin postete die Blondine eine klare Ansage in ihrer Instagram-Story: "An all die Menschen, die mir vorhalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle!"

