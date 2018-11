Gehen die The Voice of Germany-Zuschauer jetzt etwa auf die Barrikaden? Zurzeit flimmert die achte Staffel der beliebten Castingshow über die deutschen Mattscheiben. Das Juroren-Quartett Michi Beck (50), Smudo (50) von den Fanta Vier, Yvonne Catterfeld (38), Mark Forster (34) und Neuzugang Paddy Kelly (40) stellt sich auch in diesem Jahr wieder der Herausforderung, die beste Stimme des Landes zu küren. Für die Fans ist das nicht nur ein Ohrenschmaus, sondern auch etwas für die Augen – wären da nur nicht diese ständigen Werbeunterbrechungen!

Auf Twitter regnet es zahlreiche verärgerte Kommentare! Das Sat.1-Publikum kritisiert an diesem Sonntagabend der hohe Anteil an Werbespots. Nach fast jedem gesanglichen Battle gibt es eine Pause – zu viel, finden die meisten. "Da kann man uns gut mit Weihnachtswerbung vollmüllen", zeigte sich ein User der Foto- und Videoplattform verstimmt. Damit war er jedoch längst nicht alleine. "Von einer Stunde 'The Voice of Germany' gibt es über 15 Minuten Werbung. Das ist schon hart", echauffierte sich ein weiterer. "Richtig cool wäre es ja, wenn die Werbung gleich von einer Werbepause unterbrochen werden würde", merkte ein anderer ironisch an.

Das ständige Advertising innerhalb der Sendung ist aber nicht der einzige Grund zur Empörung! Die Zuschauer störten sich bereits an den langen Einspielern in der Show. "Seit wann stehen bei 'The Voice' eigentlich die Einspieler statt der Auditions im Vordergrund?, wunderten sich einige.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2018

