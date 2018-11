Gesanglicher Gefühlsausbruch bei Inka Bause (49)! Als Tochter des erfolgreichen Schlager- und Popkomponisten Arndt Bause wurde der Moderatorin das musikalische Talent bereits in die Wiege gelegt. Jetzt meldete sie sich nach zehn Jahren musikalischer Abstinenz mit einem neuen Album zurück. Einige Titel ihrer Platte schrieb die Bauer sucht Frau-Kupplerin selbst – darunter auch den Song "Hand aufs Herz", den sie einer ganz besonderen Person widmete. Im Interview mit Promiflash verriet die 49-Jährige, für wen sie das Lied verfasst hat!

Mit Zeilen wie "Nur für dich will ich Löwin sein" richtete Inka eine rührende Liebeserklärung an ihre 22-jährige Tochter Anneli und brach damit ein ganz persönliches Tabu. "Ich habe mir immer geschworen, dass ich kein Lied über mein Kind singen werde, weil ich diese Liebe einfach nicht in Worte fassen kann, dafür habe ich das Talent nicht, aber irgendwie war ich jetzt an einem Punkt", verriet der TV-Star im Interview mit Promiflash. Doch das Ergebnis kann sich hören lassen: "Es war für mich so etwas Lebensbejahendes, zu sagen: 'Mit dem Blick nach vorn, Hand aufs Herz, wir schaffen alles, wenn wir zusammen sind'", erklärte sie ihre Entscheidung.

Das Lied ist nun Teil ihres neuen Albums "Mit offenen Armen" und wird von Inka auch im Rahmen ihrer anstehenden Tour zum Besten geben werden. Fans können die Sängerin bereits am 23. November im Berliner Admiralspalast live erleben. Die Tickets dafür sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Georg Wenzel/ActionPress Inka Bause bei der Premiere der "VIVID Grand Show" in Berlin

Becher/WENN.com Inka Bause, Schlagersängerin

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Inka Bause bei der Diabetes-Charity-Gala in Berlin

